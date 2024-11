Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Nach Streit auf Parkplatz - Polizei ermittelt wegen Beleidigung und verbaler Bedrohung

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Grabenbachstraße sind am Mittwochvormittag ein 39-Jähriger und eine 64-Jährige aneinandergeraten. Zwischen den beiden Beteiligten kam es offensichtlich zu Unstimmigkeiten über die Parksituation, woraufhin der 39-Jährige sich vor der 64-Jährigen aufgebaut, sie beleidigt und verbal bedroht haben soll. Umstehende standen schließlich der 64-Jährigen bei, wobei der 39-Jährige angibt, ebenfalls beleidigt und verbal bedroht worden zu sein. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Disput aufgenommen.

Sigmaringen

Getuntes Fahrzeug beanstandet

Einen getunten BMW haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochmittag in der Hohenzollernstraße gestoppt und beanstandet. An dem tiefer gelegten Fahrzeug waren mehrere bauliche Veränderungen nicht ordnungsgemäß eingetragen, sodass keine gültige Betriebserlaubnis für den Wagen vorlag. Bei der folgenden Vorführung des BMW bei einer Fachstelle traten rund 20 Mängel zum Vorschein, darunter die Überschreitung der zulässigen Lautstärke des Fahrzeugs. Der 19-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Sigmaringen

Vor Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Vor einer Polizeikontrolle wollte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein 19-Jähriger flüchten und leistete in der Folge Widerstand. Als der junge Mann im Bereich Bahnhof / Prinzengarten die Beamten erblickte und erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, versuchte er davonzulaufen. Die Beamten folgten dem 19-Jährigen und stoppten ihn schließlich. Der junge Mann reagierte aggressiv und versuchte noch eine kleine Menge Betäubungsmittel, die er mit sich führte, zu schlucken. Die Polizisten unterbanden dies, stellten das Kokain sicher und mussten dem 19-Jährigen, der sich zur Wehr setzte, die Handschließen anlegen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mengen

Grenzwert für Alkohol überschritten

Den Grenzwert für Alkohol am Steuer hat ein 49-Jähriger am Mittwochabend überschritten. Der Autofahrer geriet nach 22 Uhr in der Beizkofer Straße in eine Kontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau und pustete bei einem Alkoholvortest über 0,5 Promille. Auch ein später durchgeführter gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf dem Polizeirevier bestätigte den Wert, weshalb der 49-Jährige nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mehreren hundert Euro rechnen muss. Seinen Pkw musste er selbstverständlich stehen lassen.

