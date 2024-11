Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer übersehen - Unfall

Leicht verletzt wurde ein 9-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17 Uhr. Ein 88-jähriger Opel-Fahrer wollte aus dem Kreisverkehr in der Rheinstraße ausfahren und hielt an, um einen Radfahrer über den dortigen Überweg queren zu lassen. Dabei übersah er den Bub, der im Anschluss ebenfalls queren wollte, und kollidierte mit diesem beim Anfahren. Der 9-Jährige stürzte und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Friedrichshafen

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, einen in der Ehlersstraße abgestellten Seat mutmaßlich beim Rangieren beschädigt. Der Sachschaden an der hinteren linken Seite wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, das wegen Unfallflucht ermittelt, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht, in ein Tee-Geschäft in der Karlstraße einzubrechen. Die Unbekannten machten sich mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstüre zu schaffen, ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab, ohne in das Innere des Ladens zu gelangen. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Geschäfts wahrgenommen haben, mögen sich bitte unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.

Tettnang

Unfall fordert zwei Verletzte

Ein Unfall beim Abbiegen hat am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr in der Wangener Straße zwei Leichtverletzte gefordert. Ein 45 Jahre alter Seat-Lenker wollte am Ortsausgang nach links abbiegen und übersah dabei den Audi eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 48-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei jeweils Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der 48-Jährige sowie seine 38 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der B 467 gefordert. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer missachtete an der Einmündung der Lindauer Straße die Vorfahrt eines aus Richtung Kressbronn kommenden 71-jährigen Porsche-Fahrers. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Da zunächst gemeldet worden war, dass bei dem Unfall Personen eingeklemmt seien, rückten vorsorglich auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber an. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Eriskirch

Linienbus kollidiert mit Pkw

Unverletzt blieben die Insassen eines Linienbusses sowie eines Citroen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 15 Uhr im Kreisverkehr in der Friedrichshafener Straße. Der 57 Jahre alte Busfahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel die 37-jährige Citroen-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision entstand Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro.

