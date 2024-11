Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schwierigkeiten beim Anfahren - Fahrer hat keinen Führerschein und steht unter Drogen

Mehrfach den Motor seines Fahrzeugs abgewürgt hat ein 19-Jähriger am Montag kurz nach 21 Uhr an einer Steigung in der Burgstraße. Eine Polizeistreife wurde auf den jungen Fahrer aufmerksam und stellte bei einer Kontrolle fest, dass der 19-Jährige noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da die Beamten bei dem Mann zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten und ein Vortest positiv auf mehrere Drogenarten anschlug, musste der 19-Jährige in einer Klinik Blut abgeben. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen zu. Auch die Halterin des Wagens muss mit einer Strafanzeige rechnen, da sie die Fahrt zugelassen hat.

Ravensburg

Alkoholisierter Radler bei Sturz schwer verletzt

Einen rund 50 cm hohen Absatz hat ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag kurz vor 13 Uhr in der Veitsburgstraße übersehen, als er von der dortigen Grünanlage auf die Straße einfahren wollte. Der 59-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Test ergab rund 2,7 Promille, was eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zur Folge hatte.

Weingarten

Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Mehrere Mülltonnen sind am frühen Dienstagmorgen von Unbekannten in Brand gesetzt worden. In der Abteistraße bemerkten Anwohner kurz nach 3.30 Uhr eine brennende Papiertonne. Zwei große Papiertonnen wurden von den bislang unbekannten Tätern im Möwenweg zwischen 4.20 und 5.05 Uhr angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr löschte beide Brände, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Wolpertswende

Einbrecher unterwegs

Einbrecher waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Scherbergartensiedlung in der Straße "Krautländer" unterwegs. Die Täter brachen in fünf Parzellen Gartenhütten gewaltsam auf und entwendeten elektrische Geräte und Werkzeug. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge gut 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Einbrüche und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Aulendorf

Einbruch in Bauwagen - Werkzeugzubehör entwendet

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagvormittag einen Bauwagen, der auf der Booser Straße zwischen Tannhausen und Aulendorf abgestellt war, aufgebrochen und diverse Werkzeuge, unter anderem Kettensägenzubehör des Herstellers Stihl im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Vogt

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Wolfegger Straße einen Ford Grand C-Max an dessen rechter Heckseite erheblich beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Lenker einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, die kurz vor dem Unfall auf dem Parkplatz abgestellt war, den Schaden verursacht und dies möglicherweise nicht bemerkt hat. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, oder die Hinweise auf den Lenker des Traktors geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Vogt unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Unfall im Berufsverkehr - Fahrer flüchtet

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der L 319 ereignet. Die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse war bei regem Berufsverkehr in Fahrtrichtung Urlau unterwegs, als eigenen Angaben zufolge ein bislang unbekannter entgegenkommender Lenker eines Pkw zu weit nach links geriet und dabei den Mercedes der Frau leicht touchierte. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Mercedes abgerissen. Ohne zu halten, setze der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Der Sachschaden an der A-Klasse beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

