Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr einen VW beschädigt, der in der Longnerstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter den Lack des Wagens und richtete dabei rund 1.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autofahrer nimmt Radler die Vorfahrt - Unfall

Diverse Verletzungen hat sich ein 62 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Montag gegen 13.30 Uhr in Manzell von einem Pkw erfasst wurde. Der Autofahrer fuhr von der Windhager Straße auf die Manzeller Straße ein und übersah dabei offenbar den in Richtung Schnetzenhausen fahrenden Radler. Durch den Zusammenstoß kam der 62-Jährige zu Fall und erlitt dabei unter anderem auch eine Kopfverletzung. Einen Helm trug er nicht. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik.

Friedrichshafen

Brennende Müllsäcke

Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten am Montagabend gegen 19.45 Uhr in der Schubertstraße Müllsäcke in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Durch die beim Feuer entstandene Hitze wurde eine Glasscheibe an der Hausfassade beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfall im Kreisverkehr

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend gegen 21.30 Uhr im Kreisverkehr Ailionger Straße / Mühlöschstraße. Ein 61 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr von der Mühlöschstraße ein, übersah dabei eine im Kreisel fahrende Mercedes-Lenkerin und nahm dieser die Vorfahrt. Am Wagen der 71-Jährigen entstand rund 8.000 Euro Sachschaden, am BMW wird dieser auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Zeppelinstraße am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt und richteten nicht unerheblichen Sachschaden an. Was die Diebe gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise von Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr auf dem Messeparkplatz sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Seat an der linken vorderen Fahrzeugecke touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 zu kümmern. Hinweise vom flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07522/9840 entgegen.

Markdorf

Unfall mit drei beteiligten Autos

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 9 Uhr in der Mangoldstraße. Eine 66 Jahre alte Dacia-Lenkerin hielt am Fahrbahnrand an und bog anschließend nach links auf einen Parkplatz ein. Als eine 68-Jährige mit ihrem Honda in diesem Moment überholte, kam es zum Zusammenstoß der Autos. In der Folge wurde der Dacia abgewiesen und kollidierte leicht mit einem geparkten Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell