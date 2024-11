Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall - Autofahrer betrunken

Im Straßengraben endete die Fahrt für einen 20 Jahre alten Autofahrer, der sich am Sonntagmorgen mit rund 1,4 Promille hinters Steuer gesetzt hatte. Der junge Fahrer war mit zwei Begleitern gegen 4.20 Uhr auf der B 30 stadtauswärts in Richtung Lochbrücke unterwegs und kam nach dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. An dem Mercedes entstand dabei rund 2.000 Euro Sachschaden, die drei Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Für den 20-Jährigen hatte die Trunkenheitsfahrt eine Blutentnahme und die sofortige Abgabe seines Führerscheins zur Folge. Darüber hinaus kommt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf ihn zu.

Friedrichshafen

Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Nach einer Auseinandersetzung, die sich am Samstag gegen 19.45 Uhr vor einem Einkaufsgeschäft in der Werastraße ereignet haben soll, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein 38-Jähriger gibt an, dass er mit einem noch unbekannten Mann aneinandergeraten war. Dabei soll ihn sein Gegenüber an mehreren Körperstellen nicht unerheblich verletzt haben. Ein Rettungsdienst brachte den deutlich betrunkenen 38-Jährigen in eine Klinik. Weil er aufgrund seines alkoholbedingten Ausnahmezustandes im weiteren Verlauf zu randalieren begann, musste er die Nacht auf Sonntag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Klärung der Identität des Angreifers sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Etwaige Zeugen, die auf den Vorfall in der Werastraße aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Knapp 2,5 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 31-Jährigen an, den Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntag kurz vor 5 Uhr im Bereich der Flugplatzstraße gestoppt haben. Der Fahrer des Audis war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle wurden die Beamten auf den deutlichen Atemalkoholgeruch des Fahrers aufmerksam und brachten ihn in eine Klinik, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Darüber hinaus stellten sie den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 31-Jährigen ein.

Friedrichshafen

Buntmetall-Diebe gehen Polizisten ins Netz

Wegen des Verdachts des Buntmetall-Diebstahls ermittelt die Polizei gegen sechs Männer, die am Montagmorgen in eine Polizeikontrolle geraten sind. Beamte der Bundespolizei wurden gegen 2 Uhr auf der B 31 bei Verkehrskontrollen auf den aus dem Ausland stammenden Ford Transit aufmerksam. Der Fahrer ignorierte zunächst sämtliche Anhalteaufforderungen und stoppte den Wagen erst sehr zögerlich im Bereich Fischbach. Bei der Überprüfung des Wagens fanden die Bundespolizisten im Inneren eine große Menge augenscheinlich jüngst gestohlener Elektro- und Kupferkabel sowie entsprechendes Werkzeug. Die sechs tatverdächtigen Insassen, Männer im Alter zwischen 19 und 41 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und mussten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten mehrere Mobiltelefone sowie den gesamten Transporter. Die Ermittlungen, die unter anderem auch die Herkunft des mutmaßlichen Diebesguts klären sollen, dauern aktuell noch an.

Tettnang

Geräte aus Fahrzeug gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Freitag zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr hochwertige Geräte aus einem Firmenwagen gestohlen, der in der Lindensteige abgestellt war. Die Diebe nahmen ein Schweißgeräte-Prüfgerät der Marke "Safetytest" und ein weiteres Prüfgerät der Marke "Gossen Metrawatt" mit. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Graffiti-Sprüher ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Kinder, als sie am Samstagnachmittag die Schallschutzwand entlang der Bundesstraße im Bereich des Oberriedwegs mit Graffiti besprüht haben. Ein Zeuge hatte die Schmierfinke beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Erblicken der Beamten ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Die Polizisten konnten die Kinder einholen und stoppen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler in einem Rucksack unter anderem mehrere Sprühdosen sowie ein Mobiltelefon und stellten die Gegenstände sicher. Das geständige Duo soll auch für weitere Schmierereien verantwortlich sein. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen dauern an. Die beiden strafunmündigen Buben wurden an ihre Eltern übergeben, es werden Konsequenzen geprüft.

