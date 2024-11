Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.11.2024 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Salem

2 Verletzte bei Aufprall auf Geländer

Der 21-jährige Lenker eines Transporters befuhr am Samstag gg. 15.50 Uhr die K 7759 von Salem-Neufrach in Richtung Salem-Buggensegel. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem Brückengeländer. Er und sein 27-jähriger Beifahrer wurden verletzt und in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug und am Geländer entstand ein Schaden von ca. 15000 Euro. Da der Fahrer angab, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug unfallursächlich war, wurde der Transporter zunächst sichergestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird entscheiden, ob ein Gutachter hinzugezogen wird.

