Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.11.2024 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Unbekannter stiehlt Geldbörse und flüchtet

Ein 39-jähriger hielt sich am Samstag gegen 13.30 Uhr am Gleis 1 am Bahnhof in Kißlegg auf. Dort bemerkte er, wie ihm aus der linken Jackentasche die Geldbörse entwendet wurde. Der Tatverdächtigte flüchtete mit der Geldbörse über die Gleise weiter in den Stolzenseeweg, wo ihn der nachfolgende Geschädigte aus den Augen verlor. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und Dokumente. Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als arabisch aussehend, ca. 30 Jahre alt, bekleidet mit einer blauen Jeansjacke, schwarzer Jogginghose und weißen Nike Air Force Schuhen. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt (07529/971560) in Verbindung zu setzen.

