Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Golf touchiert Fußgänger

Am Freitag gegen 12:45 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem Pkw Golf die Storchenstraße in Richtung Wangener Straße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte der 20-jährige Fußgänger die Storchenstraße vor dem stehenden Golf in Richtung Stadtmitte. Als sich der Geschädigte direkt vor der Fahrzeugfront des Golfes befand fuhr der Pkw an und erfasste diesen. Als der Golffahrer dies bemerkte stoppte er sofort und unterhielt sich mit dem Geschädigten. Zu diesem Zeitpunkt spürte der Geschädigte noch nicht, dass er am Knie verletzt wurde. Im Anschluss trennten sich der Geschädigte und der Golffahrer ohne die Personalien auszutauschen. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kißlegg Telefon 07563-90990 zu melden.

Leutkirch

Unbekannter Vandale treibt sein Unwesen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trieb ein bislang unbekannter Tatverdächtiger sein Unwesen in der Krählosiedlung. Der Unbekannte lockerte zunächst an einem Daimler im Krähloweg die Radbolzen und zerstach an einem VW die vorderen Reifen. Sollte der Tatverdächtige ermittelt werden erwartet ihn eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell