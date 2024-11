Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Barbesucher landet in Polizeigewahrsam

Die Nacht in der Zelle verbracht hat ein 34 Jahre alter Mann, den die Polizei gestern in einer Gaststätte im Stadtgebiet in Gewahrsam genommen hat. Der Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, sorgte in dem Lokal für Unruhe, da er offen ein Messer bei sich trug, Auf Ansprache der Polizei reagierte er aggressiv und beleidigte die Beamten. Diese erklärten seinen Baraufenthalt daraufhin für beendet und nahmen ihn mit auf das Polizeirevier nach Weingarten, wo er sich unfreiwillig für die Nacht einquartieren musste. Sein Verhalten hat zudem noch weitere empfindliche Konsequenzen. Er hat mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung sowie der Kostenrechnung für den Gewahrsam zu rechnen.

Wangen

Küche von Landesgartenschau-Gelände gestohlen

Eine komplette Küche haben Diebe im Laufe der vergangenen zwei Wochen vom Gelände der inzwischen vergangenen Landesgartenschau gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt auf das umzäunte Gelände und stahlen die Küche aus einem Ausstellungspavillon, der während der Gartenschau von den Landfrauen betrieben wurde. Zudem bekritzelten die Täter Holzmobiliar in dem Pavillon mit rechten Parolen. Bei Abtransport der Küche verloren die Täter auf der Flucht offenbar den Herd, der einigen hundert Meter entfernt schwer beschädigt gefunden wurde. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Diebstahls und der Verwendung verfassungswidriger Parolen eingeleitet. Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Einbrecher am Werk - Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind Einbrecher in zwei Gebäude in der Straße "Am Achener Hof" eingestiegen. Die Täter hatten es dabei offenbar ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Sie entwendeten in beiden Objekten mehrere hundert Euro. In einem Zimmer fanden sie einen Tresor und flexten diesen auf. Zudem verursachten sie nicht unerheblichen Sachschaden, indem sie an beiden Gebäuden die Bewegungsmelder kaputtschlugen. Nach stand der aktuellen Ermittlungen geht die Polizei von drei Tätern aus, die zwischen 0.30 Uhr und 3.30 Uhr am Werk waren. Personen, die zur Tatzeit in der Gegend Auffälliges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Argenbühl

Autofahrer muss nach Unfall Führerschein abgeben

Weil er mutmaßlich zu schnell unterwegs war, hat ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag kurz nach 21 Uhr einen folgeschweren Verkehrsunfall verursacht. Der 21-Jährige war von Isny in Richtung Eglofstal unterwegs, als er kurz nach der Haarnadelkurve in der Eglofser Steige Höhe Schaulings mit hoher Geschwindigkeit einen Lkw überholte. Im weiteren Verlauf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Der BMW drehte sich in der Folge und prallte mit dem Heck gegen den Mercedes eines entgegenkommenden 53-Jährigen, der seinen Wagen bereits zum Stillstand gebracht hatte. Der hinter dem Mercedes befindliche Skoda eines 36-Jährigen wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Der 21-Jährige sowie sein Beifahrer und der 53-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt. Während der 53-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, wurden die 21 und 23 Jahre alten Insassen des BMW ambulant vor Ort behandelt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro, am Mercedes ein solcher von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Skoda wird der Schaden auf etwa 2.500 Euro beziffert, an der Schutzplanke und an einem Weidezaun entstand ebenfalls Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt. Der 21-Jährige musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben, gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Auch gegen einen weiteren gleichaltrigen Mitfahrer, der unverletzt blieb, ermittelt die Polizei: Er hat an der Unfallstelle den Notarzt mit beleidigenden Äußerungen beschimpft.

Leutkirch

Dreirädriges Fahrzeug kippt um - Polizei bittet um Hinweise

Auf der Seite gelandet ist die dreirädrige Piaggio eines 19-Jährigen am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der B 465 zwischen Leutkirch und Diepoldshofen. Der bislang unbekannte Lenker eines Lkws mit Anhänger war auf Höhe einer Sperrfläche im Begriff, das Dreirad zu überholen, als Gegenverkehr kam. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus, was zur Folge hatte, dass auch der 19-Jährige nach rechts lenkte und bremste, um nicht unter die Räder zu kommen. Mutmaßlich prallte er dabei gegen einen Bordstein. Die Piaggio kippte dabei und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer des weißen Lkw fuhr indes weiter. Der Sachschaden an dem dreirädrigen Fahrzeug wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Es musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den Lkw mit ausländischer Zulassung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

