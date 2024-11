Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Senior stürzt mit Pedelec - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen am Kopf und im Bereich der Schulter hat sich ein Senior am Mittwochnachmittag bei einem Sturz mit seinem Pedelec in der Lauchertstraße zugezogen. Der Mann war ohne Helm und entgegen der Fahrtrichtung auf einem Gehweg unterwegs und wollte kurz nach 14 Uhr vom Gehweg auf die Straße fahren. Bei Überfahren des Bordsteins verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Sigmaringen

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Einen Geldbeutel haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, aus einem Pkw in der Antonstraße gestohlen. Neben dem Geldbeutel, der im Fußraum des Wagens lag, waren die Täter auch auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen, wurden jedoch nicht weiter fündig. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Unklar ist derzeit, wie die Unbekannten in den Pkw gelangt sind und ob dieser verschlossen war. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Inzigkofen

Berauschte Autofahrer aus Verkehr gezogen

Bei Verkehrskontrollen auf der B 313 zwischen Inzigkofen und Vilsingen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochnachmittag und Abend gleich drei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 60-Jähriger hatte sich mit über 1,6 Promille hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Bei zwei 20- und 23-Jährigen schlugen Drogenvortests auf Kokain an. Der 20-Jährige hatte darüber hinaus offensichtlich auch Cannabis konsumiert. Alle drei Fahrer mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den 60-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die beiden anderen Gestoppten müssen mit mehrmonatigen Fahrverboten und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Sigmaringen

Busfahrer schrammt Container - Ermittlungen wegen Unfallflucht

An einem Container, der im Franziskanerweg auf etwa zwei Metern Höhe leicht in die Fahrbahn ragte, ist am Mittwochvormittag der Fahrer eines Omnibusses mit seiner Fahrzeugseite entlanggeschrammt. Am Linienbus zerbarsten zahlreiche Scheiben, Fahrgäste wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Weil der Fahrer nach der Kollision zunächst weiterfuhr und die Polizei erst später verständigte, wurde gegen den 56-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Krauchenwies

Transporter gerät in Gegenverkehr - fünf Verletzte nach Unfall

Aus noch unklarer Ursache ist am Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, in der Hausener Straße ein Transporter-Fahrer mit seinem Ducato in den Gegenverkehr geraten. Der 65-Jährige prallte in einen entgegenkommenden Opel, der wiederum gegen einen Mercedes schleuderte. Nach der ersten Kollision prallte der 65-Jährige wenige Meter weiter auch gegen den Fiat einer 36-Jährigen, die gerade in der Hausener Straße ausgeparkt hatte. Alle Unfallbeteiligten zogen sich durch den Unfall zumindest leichte Verletzungen zu und wurden von mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt dürfte sich der beim Unfall entstandene Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro belaufen. In die Aufräumarbeiten war auch die örtliche Feuerwehr eingebunden. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob möglicherweise ein medizinischer Grund ursächlich gewesen sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell