Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein 10 Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Riedleparkstraße leicht verletzt worden. Der Bub befuhr mit seinem Fahrrad den dortigen Kreisverkehr. Eine 47-jährige VW-Fahrerin, die sich ebenfalls im Kreisel befand und diesen in Richtung Eugenstraße verlassen wollte, übersah den Jungen. Bei der Kollision stürzte dieser und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Fahrerflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberriedstraße hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag kurz nach 17 Uhr einen Mercedes angefahren. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt in einer Parklücke gegenüber der Packstation. Der Unbekannte fuhr gegen die linke Seite des Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, suchte er im Anschluss das Weite. Zeugen der Kollision oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Meckenbeuren

Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Doppeltes Pech hatte ein 22-Jähriger am Dienstag gegen 11.15 Uhr, als er mit seinem Wagen in der Tettnanger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 22-Jährige wollte mit seinem Nissan auf einen Anwohnerparkplatz fahren, rollte dabei nochmals rückwärts auf die Fahrbahn und prallte gegen einen nachfolgenden Lkw. Als eine Polizeistreife den Verkehrsunfall aufnahm, musste der Verursacher einräumen, dass er keinen Führerschein besitzt. Neben dem Schaden von mehreren hundert Euro, für den er nun aufkommen muss, droht ihm auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft. Der Halter des Fahrzeugs muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da er die Fahrt des 22-Jährigen zugelassen hatte.

Überlingen

Scheibenwischer abgerissen - Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Überlingen, nachdem ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 07.30 Uhr bis 12 Uhr den Heckscheibenwischer eines am Münsterplatz abgestellten Pkws mutwillig abgerissen hat. Der Sachschaden beträgt einen geringeren zweistelligen Betrag. Hinweise zur Tat und zum Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Hauptstraße in Lippertsreute ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Ein Unbekannter befuhr mit seinem Pkw die derzeit wegen einer Baustelle gesperrte Hauptstraße und touchierten beim Abbiegen in die Wackenweiler Straße ein Verkehrsschild. Trotz der beschädigten Verkehrseinrichtung suchte der Fahrer nach dem Unfall das Weite. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag belaufen. Die Polizei Überlingen nimmt Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug unter der Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell