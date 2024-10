Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241002 - 0972 Frankfurt - Bornheim: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 82-Jährigen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagmittag (01. Oktober 2024) erbeuteten zwei unbekannte Tatverdächtige durch einen Trickdiebstahl Goldschmuck im Wert eines unteren fünfstelligen Geldbetrages.

Nach aktuellen Erkenntnissen stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar. Die beiden Frauen gaben gegen 12:00 Uhr vor ein Paket bei den Nachbarn abgeben zu wollen und verschafften sich so Zugang in ein Mehrfamilienhaus. Im weiteren Verlauf verwickelten sie die 82-jährige Geschädigte in ein Gespräch und betraten schließlich mit ihr zusammen ihre Wohnung. In der Wohnung lenkte einer der beiden die Geschädigte ab, während die andere die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte und schließlich Goldschmuck im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendete. Die Tatverdächtigen verließen daraufhin die Wohnung, die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst im Nachhinein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person: weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäischer Phänotyp, blonde geflochtene Haare; trug einen dunklen Mantel

2.Person: weiblich, ca. 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südosteuropäischer Phänotyp, blonde / graue mittellange Haare; trug einen dunklen Mantel und ein buntes Halstuch

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell