POL-F: 241001 - 0969 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Unbekannte schlagen Fenster an Schule ein

(bo) In der Zeit von Freitagabend (27. September 2024) bis Montagmorgen (30. September 2024) schlugen Unbekannte die gesamten Fenster der Sporthalle einer Schule im Urseler Weg ein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die bislang Unbekannten alle Scheiben der Sporthalle vermutlich mit einem spitzen Hammer ein. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Am Freitagabend fiel einem Sicherheitsmitarbeiter Personen in der Nähe der Sporthalle auf. Kurz danach meldeten Zeugen fünf dunkel gekleidete Personen mit einer Leiter in der Nähe der Schule. Die Polizei überprüfte den Bereich, konnte jedoch keine Personen antreffen.

Am Samstag fanden Zeugen eine Sturmhaube und einen Hammer unter einem geparkten Auto, die vermutlich mit der Tat in Zusammenhang stehen.

