POL-F: 241001 - 0968 Frankfurt - Rödelheim: Ladungsbrand von FES - Müllfahrzeug

Frankfurt (ots)

(bo) Am Montag, den 30. September 2024 gegen 13:00 Uhr geriet in Rödelheim die Ladung eines FES-Müllfahrzeugs in Brand.

Ein Passant informierte die Besatzung des Müllfahrzeugs über Rauch aus der Ladefläche. Der Fahrzeugführer öffnete daraufhin die Ladefläche auf der Kreuzung Breitlacher Straße / Westerbachstraße und entleerte den Inhalt, welcher aus Papiermüll bestand, auf der Straße, um eine Gefahr für Unbeteiligte zu vermeiden.

Bereits nach kurzer Zeit brannte der gesamte Müllhaufen und konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Lösch- und Aufräumarbeiten. Das Fahrzeug der FES wurde durch den Brand beschädigt. Es verletzten sich keine Personen.

