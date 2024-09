POL-F: 240930 - 0965 Frankfurt - Nordend: Versuchter schwerer Raub mit zwei verletzten Jugendlichen im Günthersburgpark

Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstag (28. September 2024) brachen zwei Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein und stahlen diverse Gegenstände. Die Polizei bittet um Mithilfe. Gegen 20:20 Uhr stiegen die beiden Einbrecher in das Haus, welches sich in der Seilerstraße befindet, ein. Durch die Wohnungseingangstür ...

mehr