Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 29-jährigen Mann eingeleitet

Gera (ots)

Gera: In einem Hauseingang in der Felbrigstraße in Gera belästigte ein 29-Jähriger am Donnerstag, den 25.07.2024, gegen 21:30 Uhr eine Personengruppe (w/39, w/19, w/16, m/15, m/14) mit bedrohlichen Worten. Nach dem Vorfall verschwand der namentlich bekannte 29-Jährige in dem Mehrfamilienhaus. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell