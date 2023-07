Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 28-jähriger Autofahrer mit rund 2,2 Promille gestoppt

Bonn (ots)

Am frühen Montagmorgen (31.07.2023) stoppten zwei aufmerksame Zeugen in der Bonner Innenstadt die Trunkenheitsfahrt eines 28-jährigen Autofahrers. Er hatte sein Fahrzeug bereits zuvor in einer Tiefgarage an der Rabinstraße beim Rangieren in Mitleidenschaft gezogen und war den Zeugen aufgefallen, als er am Kreisverkehr Rabinstraße/Thomastraße/Am Alten Friedhof über eine Verkehrsinsel fuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Nachdem er am Berliner Platz/Oxfordstraße kurzzeitig im Bereich der Straßenbahngleise fuhr, gelang es dem Zeugen und seiner Beifahrerin, den Pkw an der Ecke Oxfordstraße/Kasernenstraße auszubremsen. Eine inzwischen alarmierte Streifenwagenbesatzung der City-Wache konnte den deutlich alkoholisierten Fahrer kontrollieren. Ein freiwillig bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab dabei einen Wert von rund 2,2 Promille. Daraufhin musste der Mann die Beamten ins Polizeipräsidium begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Anzeigenerstattung, der Untersagung der Weiterfahrt und der Beschlagnahme seines Führerscheins wurde der 28-Jährige wieder entlassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

