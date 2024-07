Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verpuffung in Firma in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Meuselwitz: In einer gummiverarbeitenden Firma in der Straße "Anger" rückte am gestrigen Tag (25.07.2024) gegen 09:00 Uhr die Feuerwehr aus. Offenbar verpufften im Schornstein der Firmenhalle Ablagerungen, sodass es zum Brand kam. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Bei eigens eingeleiteten Löschversuchen erlitten drei Firmenmitarbeiter (m/41, m/51 und m/60) Rauchgasvergiftungen, sodass diese ärztlich behandelt werden mussten. Polizeiliche Ermittlungen wurden nicht eingeleitet. Die Arbeitsschutzbehörde wurde in Kenntnis gesetzt. (AK)

