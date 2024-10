POL-F: 241002 - 0971 Frankfurt - Preungesheim: Lovescam

Frankfurt (ots) - (bo) Am Montag, den 30. September 2024 gegen 13:00 Uhr geriet in Rödelheim die Ladung eines FES-Müllfahrzeugs in Brand. Ein Passant informierte die Besatzung des Müllfahrzeugs über Rauch aus der Ladefläche. Der Fahrzeugführer öffnete daraufhin die Ladefläche auf der Kreuzung Breitlacher Straße / Westerbachstraße und entleerte den Inhalt, ...

mehr