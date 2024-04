Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher kommen durch Fenster ++ Buchholz i.d.N. - Auto gestohlen

Jesteburg (ots)

Über Nacht sind Einbrecher von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Straße Korndiek in Jesteburg eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Haus auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie alle Zimmer. Unter Mitnahme von mehreren Wertgegenständen verließen die Einbrecher das Haus dann unerkannt. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter 04181/ 2850

Buchholz i.d.N. - Auto gestohlen

In der Straße Am Kattenberge in Buchholz haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen grauen Hyundai Tucson gestohlen. Das Auto auf einem Privatgrundstück unter einem Carport abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und mitnehmen konnten ist bislang unbekannt. Das Auto hat das Kennzeichen WL- FP 2017. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/ 2850 entgegen.

