Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 19.04.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 21.04.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ Stelle - Hund verhindert Einbruch ++

Am Abend des 20.04.2024 nutzten unbekannte Täter in Stelle in der Straße "Am Schafwedel" die kurze Abwesenheit der Bewohner und hebelten die Hauseingangstür auf. Im Haus trafen die Täter auf einen Hund, der vermutlich das weitere Eindringen und Erlangen von Diebesgut verhinderte.

++ Holm-Seppensen - Einbruch ++ Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag 17:20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hindenburgweg ein, während die Geschädigten abwesend waren. Hierfür wurde ein Rollladen aufgeschoben und die Terrassentür aufgehebelt. Das erlangte Diebesgut ist bisher unbekannt.

++ Neu Wulmstorf - Einbruchdiebstahl in Bäckerei ++

In der Bahnhofstraße gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Innere der Filiale eines Bäckereifachgeschäfts und hebelten die Registrierkasse auf. Bis auf wenige Euro Wechselgeld wurde kein Diebesgut festgestellt.

++ Buchholz - Räuberischer Diebstahl ++

Am Freitag, 19.04.2024, um 14:05 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin in der Tischlerstraße eine Frau, die Ware aus ihrer Jacke in ihren PKW lädt. Sie vermutete einen Ladendiebstahl. Ein Abteilungsleiter des Möbelhauses wurde bei dem Versuch die Dame zu Rede zu stellen und am Flüchten zu hindern, von dieser mit dem PKW zur Seite geschoben. Die Dame konnte zunächst entkommen. Der Abteilungsleiter blieb glücklicherweise unverletzt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Zeugin, die den Vorfall den Mitarbeitern gemeldet hat, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181 2850 zu melden.

++ Buchholz - Geschädigter vertreibt PKW-Diebe/ Schuppenaufbruch ++

Am Samstag, gegen 01:05 Uhr, bemerkte ein Geschädigter in der Niedersachsenstraße im Ortsteil Sprötze drei Täter, die dabei waren, seinen PKW zu öffnen, um diesen zu entwenden. Nachdem der Geschädigte die Täter ansprach, flüchteten sie. Kurze Zeit später brachen die Täter einen Gartenschuppen in der unmittelbaren Nachbarschaft auf und entwendeten daraus einen mobilen Lautsprecher und Alkohol. Die Polizei rät bei verdächtigen Personen, die sich auf dem eigenen Grundstück aufhalten, umgehend die 110 zu wählen.

++ Holm Seppensen - PKW-Aufbrüche ++

In der Nacht vom 18. auf den 19.04. wurde im Weidenweg ein abgestellter Mercedes aufgebrochen. Die unbekannten Täter bauten diverse Teile des PKW (Multifunktionslenkrad, Frontschürze, Scheinwerfer und Außenspiegel) aus. Außerdem wurde eine Geldbörse mit 1200 Euro entwendet, die sich im Inneren des PKW befand. In der gleichen Nacht schlugen die Täter auch in der Straße "Am Porstbusch" zu. Dort wurde ebenfalls ein Mercedes ausgeschlachtet. Ein wichtiger Hinweis Ihrer Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände im PKW. Zeugen können sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181 2850 melden.

++ Buchholz - Sachbeschädigung an Sporthalle ++

In der Zeit vom 19.04.2024, 21:30 Uhr bis 20.04.2024, 07:30 Uhr wurde durch Unbekannte die Haupteingangstür einer Sporthalle im Holzweg beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz zu melden.

++ Iddensen - Verdächtige Personen ++

Auf dem Neubaugelände des Windparks an der Bremer Straße konnten am Samstag, 00:45 Uhr, vier vermummte Personen festgestellt werden. Die Personen flüchteten zu Fuß über die Felder in Richtung Westerhof. Zu einem Diebstahl kam es offensichtlich noch nicht.

++ Landkreis Harburg - Trunkenheitsfahrten ++

Am Samstag, um 23:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger auf einem Kleinkraftrad in Maschen mit 0,76 Promille und am Sonntag, um 01:53 Uhr ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw in Ehestorf mit 0,74 Promille kontrolliert. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs ++

Am Samstag gegen 19:00 Uhr wurde auf der BAB 39, in Höhe der Anschlussstelle Winsen West, ein 34-jähriger männlicher Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung zeigte er ein Foto seines Führerscheines vor, welcher vor Ort als gefälscht eingestuft wurde. Demnach war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zwei Strafverfahren wurden eingeleitet. Ein weiterer männlicher Fahrzeugführer fiel am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr an der Anschlussstelle Winsen West ohne gültige Fahrerlaubnis auf. Gegen den 45-jährigen Mann sowie gegen die Halterin wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Auch hier wurde die Fahrt beendet.

++ BAB 1 - Warnbaken beschädigt und geflüchtet ++

Am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr ereignete sich im Baustellenbereich der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Hittfeld ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Warnbaken beschädigt wurden. Hierbei verließ der Verursacher unerkannt die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Nur das Kennzeichen seines Fahrzeuges ließ er versehentlich an der Unfallstelle zurück. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Winsen (Luhe) unter 04171 796200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell