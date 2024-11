Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall durch Wildwechsel

Wildwechsel und zu geringer Abstand hat am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr auf der L 277 zwischen Gutenstein und Sigmaringen zu einem Auffahrunfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 28-Jährige musste mit ihrem BMW eine Vollbremsung einleiten, als auf dem Streckenabschnitt mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Ein Tier wurde vom Pkw erfasst. Eine nachfolgende Skoda-Fahrerin erkannte die Situation offensichtlich zu spät und prallte in das Heck der Vorrausfahrenden. Infolge des Unfalls zog sich die 28-Jährige leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner unmittelbaren medizinischen Versorgung bedurften. Die 61 Jahre alte Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Pkw mussten aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Herbertingen

Anderthalb Promille am Steuer

Anderthalb Promille zeigte der Alkoholvortest bei einem 41-Jährigen an, der am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in der Bahnhofstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau geriet. Der Autofahrer roch deutlich nach Alkohol, weshalb die Beamten zunächst einen Alkoholvortest und hiernach auch eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Den 41-Jährigen erwartet nach der Kontrolle eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Der Führerschein wurde von den Einsatzkräften noch an Ort und Stelle sichergestellt.

