Sigmaringen

Unbekannter beschädigt Fahrzeugscheibe

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines in der Maximilian-Haller-Straße abgestellten Pkw beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Hoher Sachschaden beim Ausparken

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin am Montag kurz nach 15 Uhr beim Ausparken verursacht hat. Die Frau parkte ihren Wagen auf einem Parkplatz an der Oberbergenstraße rückwärts aus und fuhr dabei über den Gehweg auf die Fahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem VW eines ordnungsgemäß fahrenden 41-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt, der VW musste abgeschleppt werden.

Krauchenwies

Fahrer flüchtet vor Polizei und landet im Graben

Im Graben gelandet ist ein 15-Jähriger am Montag kurz vor Mitternacht mit seinem Motorroller, als er vor der Polizei flüchten wollte. Der Jugendliche sollte von einer Polizeistreife auf der L 456 zwischen Bittelschieß und Krauchenwies kontrolliert werden. Der 15-Jährige fuhr von der Straße ins angrenzende Feld, wo er seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Beamten verfolgten den Teenager, der schließlich in den Graben eines Bachlaufs stürzte und dort von den Polizisten festgenommen werden konnte. Der Grund für die Flucht war schnell klar: am Motorroller war ein altes Versicherungskennzeichen angebracht, das mit Farbe überstrichen worden war. Zudem ist der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Gammertingen

Dieb durchwühlt Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter einen Pkw, der in der Hölderlinstraße stand, auf noch nicht bekannte Weise geöffnet und durchwühlt. Schließlich zog der Dieb mit zwei Ein-Euro-Münzen aus der Mittelkonsole von dannen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter erbittet der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687.

Herdwangen-Schönach

Versuchter Einbruch in Maschinenhalle

In eine Maschinenhalle in Ebratsweiler haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen versucht. Die Einbrecher machten sich am Schloss der Halle zu schaffen und beschädigten dieses. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und zogen von dannen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Pfullendorf zu melden.

Bad Saulgau

Pkw überschlägt sich bei Unfall

Gleich mehrmals überschlagen hat sich der Pkw eines 75-Jährigen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Bolstern. Der Fahrer des Smart bemerkte auf dem Streckenabschnitt offensichtlich nicht, dass er von einem Opel-Fahrer überholt wird und setzte seinerseits zum Überholen eines Lkw an. Der 29 Jahre alte Fahrer des Opel versuchte noch zu bremsen und zu hupen, als der 75-Jährige den linken Blinker setzte. Die seitliche Kollision der beiden Wagen konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der Opel wurde infolge des Zusammenpralls nach links von der Fahrbahn gedrängt. Auch der Fahrer des Smart verlor die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte ebenfalls auf einen angrenzenden Acker, wo sich der Wagen mehrfach überschlug. Während die beiden 29 und 75 Jahre alten Unfallbeteiligten nach bisherigen Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davonkamen, zog sich die Beifahrerin des Unfallverursachers wohl schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte alle drei zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die beiden stark beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 18.000 Euro belaufen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

