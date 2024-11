PP Ravensburg: Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr mittels Laserpointer in Friedrichshafen

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unbekannte stehlen Pedelecs Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 20.15 Uhr und 22.20 Uhr zwei Pedelecs gestohlen, die an einem Fahrradständer in der Federburgstraße/Ecke Seestraße abgestellt waren. Die beiden Fahrräder haben einen Wert von rund 6.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben ...

mehr