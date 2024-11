Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorroller gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagabend im Zirbelweg einen Motorroller gestohlen, der auf dem Roller-Abstellplatz eines Wohnblocks geparkt stand. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des blau/orangenen Rollers der Marke Peugeot unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.15 Uhr in Unterraderach ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Mercedes-Fahrer war auf der Berger Straße in Richtung Berg unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ortsausgang die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Trotz der beschädigten Verkehrseinrichtung sowie dem erheblichen Schaden an seinem Mercedes-GLE suchte der Fahrer nach dem Unfall das Weite. Im Trümmerfeld fanden die verständigten Polizisten das Kennzeichen sowie diverse Fahrzeugteile des Unfallwagens, konnten den 64 Jahre alten Halter am Abend jedoch nicht mehr antreffen. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Meckenbeuren

Schachtdeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Einen Schachtdeckel aus der Fahrbahn gehoben haben Unbekannte am vergangenen Wochenende, mutmaßlich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, in der Brochenzeller Straße auf Höhe Altmannstraße. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zur gefährlichen Aktion und deren Verantwortlichen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Hinweise, dass Verkehrsteilnehmer durch das Loch in der Fahrbahn gefährdet wurden, gingen bei der Polizei bislang nicht ein.

Tettnang

Einbruch in Einfamilienhaus

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Meistersteig" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte verschafften sich am Freitag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt und durchwühlten im Inneren mehrere Zimmer. Mutmaßlich als sie in einem der Räume auf einen schlafenden Bewohner trafen, ergriffen sie die Flucht und nahmen Schmuck und Uhren mit. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden. Informationen zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.k-einbruch.de.

Überlingen

Mit 2,6 Promille hinterm Steuer unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 39 Jahre alter VW-Fahrer am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer hatte gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, als der Crafter-Lenker vor ihm auf der Strecke von Uhldingen bis Aufkirch mehrmals auf die Gegenfahrspur gekommen war und im Baustellenbereich bei Nußdorf mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Polizisten stoppten den 39-Jährigen. Bei der Kontrolle ergab die Atemalkoholmessung einen Wert von 2,6 Promille. Der sichtlich betrunkene Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und stellten auch dessen Fahrzeugschlüssel sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die im Gegenverkehr unterwegs waren und durch Manöver des Mannes möglicherweise abbremsen oder ausweichen mussten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

