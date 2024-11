Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Autofahrerin stößt beim Rangieren auf zwei geparkte Autos

Am Samstagvormittag, gegen 09:45 Uhr rangierte eine 59-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Fashion-Discounters in der Siemensstraße. Hierbei touchierte sie einen geparkten VW UP und einen Passat, welcher nach bisherigen Erkenntnissen unbeschädigt blieb. Am VW UP einer 26-jährigen Geschädigten dürfte geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro entstanden sein. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verhinderte, dass die Verursacherin mit ihrem Skoda Fabia die Unfallstelle verließ. Als sich die 59-jährige Fahrerin zu Fuß von der Unfallstelle entfernte, nahm die Zeugin die Verfolgung auf. Sie folgte der Frau bis eine verständigte Polizeistreife die Flüchtende am Ortsausgang Wangen in Richtung Herfatz anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte. Hierbei ergaben sich deutliche Hinweise, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ihr eine Blutentnahme veranlasst wurde und sie ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gegen die 59-jährige ein.

Wangen im Allgäu

Milchlaster kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Am Samstagvormittag, gegen 09:10 Uhr kam es bei Böschlishaus zu einem Unfall mit Beteiligung eines Milchlasters. Der 55-jähriger Fahrer des Lkw mit Milchtankaufbau fuhr in Fahrtrichtung Eggenreute an einer, durch eine Baustelle bedingten Fahrbahnverengung auf den unbefestigten Teil neben der Fahrbahn. Durch das Gewicht des mit mehreren tausend Litern Milch beladenen Lkws gab der Boden unter den Rädern nach, wodurch der Lkw Schräglage bekam, kippte und sich im Abhang neben der Fahrbahn überschlug bis der Absturz von einer Baumgruppe aufgehalten wurde. Es trat zwar nur wenig Milch aus dem Tank aus, allerdings entstand erheblicher Flurschaden an den Bäumen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Ravensburg

Alkoholkontrollen - alkoholisierter Autofahrer

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Karlstraße den Fahrer eines Ford Transit. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum des 24-jährigen Fahrers. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration bei dem Mann. Seinen Führerschein musste er bei den Beamten umgehend abgeben. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell