Hohentengen

Unbekannte verursachen Sachschaden durch Eierwürfe

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Gemeinde Hohentengen im Ortsteil Beizkofen insgesamt vier Häuser vermutlich im Zuge der Halloween-Nacht durch Unbekannte mit Eiern beworfen. Die Fassaden der Gebäude wurden dabei so stark verschmutzt, dass Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 600.- Euro entstand.

Sigmaringen

Mann bedroht Polizeibeamte und legt Feuer

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Freitagvormittag ein 61-Jähriger, der für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt hat. Als erste Polizeibeamte vor Ort eintrafen, wurden diese unvermittelt von dem Mann bedroht. Dieser gelangte anschließend zurück in seine Wohnung, verschüttete und entzündete im weiteren Verlauf Benzin auf seinem Balkon. Das entstandene Feuer konnte durch Einsatzkräfte unmittelbar gelöscht werden, eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt. Kurze Zeit später verließ der Mann seine Wohnung und konnte von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, der 61-Jährige trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Brandstiftung, tätlichem Angriff und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

