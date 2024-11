Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unbekannter setzt Hecke in Brand

Zum Brand einer Hecke ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Teuringer Straße gekommen. Kurz nach 00.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von mehreren Anwohnern und Passanten über das Feuer informiert. Durch den Löschangriff der Feuerwehr konnte die etwa 2,5 Meter hohe Hecke, welche auf etwa 8 Meter Länge brannte, schnell abgelöscht werden. Gefahr für Personen oder Gebäude bestand zu keiner Zeit. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige, der von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, trug zur Tatzeit eine graue lange Hose, eine weiße Kapuzenjacke, weiße Sneaker und war mit einem E-Scooter unterwegs. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Eriskirch

Auffahrunfall fordert 5 Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beschädigten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen ist es am Donnerstagabend auf der B 31 zwischen Kressbronn und Friedrichshafen gekommen. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Seat-Lenker die B31 von Kressbronn in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Kurz vor Schlatt übersah er, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und fuhr infolge dessen auf einen vor ihm fahrenden Suzuki eines 36-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki auf einen vor ihm befindlichen BMW aufgeschoben, welcher letztlich noch seinen Vordermann, einen Citroen, touchierte. Während die beiden Insassen des Citroens unverletzt blieben, wurden der Unfallverursacher, sowie die jeweils zwei Insassen des BMWs und des Suzukis allesamt leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 31bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt.

Eriskirch

Polizei bittet nach Sprengung von Zigarettenautomat um Hinweise

Ein lauter Knall hat die Anwohner in der Mariabrunnstraße am frühen Freitagmorgen kurz nach 1.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Drei bislang unbekannte männliche Täter hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt und Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden an dem völlig zerstörten Automaten kann noch nicht beziffert werden. Zeugen konnten das Trio, das als jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben wird, zu Fuß flüchten sehen. Mindestens einer der Täter soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

