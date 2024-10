Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kollision zweier Fahrzeuge fordert Sachschaden

Rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos in der Albert-Maier-Straße. Ein 52 Jahre alter VW-Lenker fuhr von einem Grundstück auf die Straße ein, übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden Smart und kollidierte mit dem Wagen.

Friedrichshafen

Akku fängt Feuer

Nach dem Brand eines Akkus am Mittwochabend in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Mühlbachstraße mussten sich mehrere Personen in ärztliche Untersuchung begeben. Gegen 19.30 Uhr fing der Akku aufgrund eines technischen Defekts Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Mit einem Handfeuerlöscher gelang es den anwesenden Personen, den Brand rasch zu löschen. Um was er sich für einen Akku gehandelt hat, ist aktuell nicht näher bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Gebäudeschaden entstand nicht. Zwei Personen wurden aufgrund der eigeatmeten Rauchgase leicht verletzt.

Oberteuringen

Einbruch in Einfamilienhaus

Die Abwesenheit der Bewohner hat ein Unbekannter am Mittwoch ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus in Neuhaus einzubrechen. Zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr verschaffte sich der Täter über eine aufgehebelte Tür Zutritt zum freistehenden Gebäude in der Ravensburger Straße. Dort durchwühlte er den Wohnbereich sowie den Keller und öffnete zahlreiche Schubladen. Während der Diebstahlschaden auf lediglich einen zweistelligen Betrag beziffert wird, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und Tipps, wie Sie sich vor ungebetenen Gästen schützen können, finden Sie auf der Seite https://www.k-einbruch.de oder erhalten Sie bei einem individuellen und kostenlosen Beratungsgespräch bei einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe: https://www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche/.

Immenstaad / Hagnau

Lastwagenfahrer nötigt Verkehrsteilnehmer

Mit einer Anzeige muss ein 28-Jähriger rechnen, der es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 31 in Richtung Stockach offenbar sehr eilig hatte. Ein Autofahrer meldete sich gegen 6 Uhr bei der Polizei, nachdem der Lastwagenfahrer ihn nötigte, schneller zu fahren. Dabei soll der 28-Jährige mehrfach sehr dicht aufgefahren, aufgeblinkt und gehupt haben. In der Ortsdurchfahrt Hagnau habe er zudem mehrfach versucht zu überholen, ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer soll dadurch auch zum Ausweichen gezwungen worden sein. Auch weitere Autofahrer soll der Lkw-Fahrer im weiteren Verlauf in Richtung Stockach gedrängt haben. Polizeibeamte stoppten den 28-jährigen Lastwagenfahrer und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen ihn ein. Noch an der Unfallstelle musste der aus dem Ausland kommende Fahrer einen dreistelligen Betrag als Sicherheitsleistung bezahlen. Zeugen sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten des Lkw-Lenkers aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr an der Kreuzung Kapellenstraße / Höhenweg entstand Sachschaden. Eine 70 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war auf dem Höhenweg in Richtung In der Bitze unterwegs und nahm an der Kreuzung einem von rechts kommenden 20-jährigen VW-Lenker die Vorfahrt. Durch die wuchtige Kollision drehte sich der Peugeot, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Wagen der Frau, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Am VW wird der Sachschaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

