Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Mittwochnachmittag bei einer Unfallflucht in der Anton-Günther-Straße hinterlassen hat. Der Fahrer eines Mini hatte seinen Wagen zwischen 14 Uhr und 18 Uhr am Straßenrand abgestellt und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass ein Unbekannter auf der linken Fahrzeugseite einen durchgängigen tiefen Kratzer verursacht hat. Um die Regulierung des Schadens kümmerte sich der Verursacher nicht. Als möglicher Unfallbeteiligter kommt nach ersten Angaben ein schwarzer Pick-Up mit geschlossenem Aufbau auf der Ladefläche in Betracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier in Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Fünf Personen nach Unfall beim Abbiegen leicht verletzt

Fünf leichtverletzte Personen und Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der L 286 zwischen Habsthal und Krauchenwies an der Einmündung Habsthaler Straße ereignet hat. Beim Linksabbiegen von der Habsthaler Straße auf die Landesstraße übersah eine 68-jährige VW-Fahrerin einen BMW-Fahrer, der sich aus Richtung Habsthal näherte. Es folgte eine wuchtige Kollision der beiden Pkw. Alle fünf Insassen der beiden Wagen wurden infolge des Unfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Am VW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Stetten am kalten Markt

Sechs verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sechs verletzte Personen und Sachschaden von mehreren 10.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf der L 218 bei Stetten am kalten Markt. Ein 78 Jahre alter Toyota-Fahrer wollte von der Hardtstraße aus die Landesstraße in Richtung Kaserne überqueren und übersah dabei bei starkem Nebel eine aus Richtung "Unter Glashütte" von links kommende VW-Fahrerin. Der VW-Bus prallte in den Toyota, wobei sich sowohl die beiden Insassen des Toyota als auch die insgesamt vier Insassen des VW leichte bis schwerere Verletzungen zuzogen. Die Unfallbeteiligten wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Toyota war in seinem Wagen eingeschlossen worden und musste zuvor von der Feuerwehr befreit werden. Während der Unfallaufnahme war die L 218 bis zum Mittag für den übrigen Verkehr voll gesperrt. Ein Abschleppdienst transportierte die beiden beschädigten Pkw ab.

Bad Saulgau

Lkw-Fahrer muss mit Anzeige rechnen

Mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss ein Lkw-Fahrer rechnen, nachdem er am Mittwoch in der Martin-Staud-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Opel beschädigt hat. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt schlicht fort und kümmerte sich dabei nicht um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau geht ersten Zeugenhinweisen zum Verursacher nach und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Saulgau

Über die Hälfte der kontrollierten Räder beanstandet

Über die Hälfte der kontrollierten Räder haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und der Polizeiposten Mengen und Pfullendorf bei ihren angekündigten Fahrradkontrollen (Pressemitteilung vom 09. Oktober: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5882798 ) beanstandet. Insbesondere in den frühen Morgenstunden und in der Dämmerungszeit hatten die Polizisten gezielt Kontrollen im Bereich von Schulen und Schulwegen durchgeführt. Die Beamten bilanzieren dabei, dass unter anderem immer noch zu viele Schülerinnen und Schüler auf ihrem Fahrrad ohne Helm und in dunkler Kleidung unterwegs waren und sich so einem erhöhten Unfallrisiko aussetzen. Vier Dutzend Radfahrern wurden Mängelberichte ausgestellt, da ihre Fahrräder nicht den technischen Vorgaben entsprachen. Sie hatten nach der Kontrolle eine Woche Zeit, die Mängel zu beheben. Knapp zwei Dutzend weitere Radfahrer kamen mit einer mündlichen Verwarnung und einer Aufklärung über die Gefahren davon.

Bad Saulgau

Verkehrskontrolle

Die Führerscheinklasse C1 hätte ein 44-Jähriger benötigt, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Hochberger Straße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Bad Saulgau geraten ist. Der 44-Jährige war mit einem Transporter unterwegs und konnte lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Er durfte seine Fahrt folglich nicht fortsetzen und sieht sich nun einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber.

Hohentengen

Straßenlaterne bei Unfall beschädigt - Verursacher fährt davon

Eine Straßenlaterne hat ein Unbekannter zwischen Sonntag und Montag in der Straße "Steige" vermutlich beim Rangieren touchiert und ist anschließend davongefahren. Die Laterne knickte ein, der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau melden. Möglicherweise wurde der Schaden durch ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger verursacht.

