Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Überholmanöver endet in Unfall

Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 8216 zwischen Sauldorf und Krumbach ereignet hat. Ein 39-jähriger Seat-Fahrer war in Richtung Krumbach unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Traktor-Gespanns an. Hierbei übersah er einen bereits von hinten nahenden, ebenfalls überholenden BMW. Der 45-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Gammertingen

Rund 15.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Steinbeisstraße zur Europastraße entstanden. Ein 56 Jahre alter Renault-Lenker wollte gegen 13 Uhr mit seinem Kastenwagen nach links auf die Europastraße einfahren. Dabei übersah er den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen, woraufhin es im Einmündungsbereich zur wuchtigen Kollision kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

Neufra

Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrerin verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 19-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen hat, ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 8206. Die junge Frau war mit ihrem BMW-MINI von Neufra in Richtung Harthausen unterwegs und verlor aus noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich in der Folge mehrfach, bis der Pkw in einem angrenzenden Acker zum Liegen kam. Ersthelfer befreiten die 19-Jährige aus ihrem Wagen. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Frau die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war, weshalb sie wegen der unerlaubten Fahrt nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss. Bei dem Unfall entstand an dem MINI, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bad Saulgau

Betrunken unterwegs

Über zwei Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem Autofahrer an, der am Dienstagnachmittag im Bereich Bad Saulgau unterwegs war. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, als der 57-Jährige an einer Tankstelle Alkoholika kaufte und augenscheinlich betrunken in seinen Wagen stieg und davonfuhr. Von den Beamten an der Anschrift angetroffen erhärtete sich der Verdacht, woraufhin der 57-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben musste. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Bad Saulgau

Mann außer Rand und Band

Weil er am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Moosheimer Straße für Aufsehen gesorgt und eine Kassiererin attackiert hat, muss ein 34-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Bereits als es ihm an der Kasse offenbar nicht schnell genug ging, beleidigte er die Mitarbeiterin lautstark. Nachdem er beim Verlassen des Geschäfts auch mit dem gekauften Joghurt nicht zufrieden war, geriet er vollends in Rage. Der 34-Jährige begab sich erneut zur Kasse, bewarf die Frau mit dem Becher und verletzte sie dabei leicht. Auf den Mann, den die Beamten zuhause antrafen, kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell