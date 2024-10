Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zu schnell unterwegs - Fahrer unter Drogen

Weil er bei erlaubten 30 km/h deutlich zu schnell unterwegs war, ist eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 23 Uhr in der Jahnstraße auf einen 40 Jahre alten BMW-Fahrer aufmerksam geworden. Die Beamten stoppten den Wagen und nahmen beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss wahr. Ein Test schlug positiv auf Kokain und Metamphetamin an. Der 40-Jährige musste daraufhin in einer Klinik Blut abgeben. Im Fahrzeug des Mannes fanden die Polizisten gefälschte Geldscheine, die sie beschlagnahmten. Der 40-Jährige muss sich nun wegen beider Delikte strafrechtlich verantworten.

Weingarten

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-Jähriger rechnen, der nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr davongefahren ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Mann mit seinem Pedelec in die Straße "Am Stadtgarten" ein, wo er beinahe mit einem Pkw kollidierte. Im weiteren Verlauf fuhr der 30-Jährige erneut an und prallte mit dem Taxi eines 58-Jährigen, der die Straße ordnungsgemäß befuhr, zusammen. Am Taxi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der 30-Jährige fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und konnte von einer Polizeistreife bei den weiteren Ermittlungen wenig später ausfindig gemacht werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch gegen 8.20 Uhr sind auf der B 30 zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee drei Personen verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Daimler-Fahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs und kam kurz nach der Ausfahrt Bad Waldsee-Süd auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 43-jähriger Sprinter-Fahrer versuchte, auszuweichen, konnte eine Frontalkollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen im Sprinter, darunter ein 11-jähriges Kind, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 36-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum fest und veranlasste eine Blutentnahme. Der Sachschaden am Sprinter wird auf rund 20.000 Euro, der Schaden am Daimler auf etwa 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 10.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt, es kam zu entsprechenden Rückstaus. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wolpertswende

Fahrzeugspiegel streifen sich - Unfallbeteiligter fährt weiter

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7 Uhr auf der L 284 zwischen Mochenwangen und Zollenreute. Angaben eines 57-jährigen Honda-Fahrers zufolge kam ihm am Ende eines Waldstücks in einer Kurve ein bislang unbekannter Pkw-Lenker teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Obwohl der 57-Jährige ausgewichen sein soll, streiften sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Am Honda entstand dadurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Unbekannte, der mit einem silbernen VW unterwegs gewesen sein soll, fuhr weiter in Richtung Zollenreute, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Kein Halloween-Scherz - Scheibe mit Ei eingeworfen

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Dienstag kurz vor 21 Uhr im Wermeisterweg eine Fensterscheibe mit einem Ei eingeworfen und sind im Anschluss zu Fuß geflüchtet. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Teenager im Rahmen einer Fahndung antreffen und sofort als Tatverdächtige identifizieren: Das Duo führte bei der Kontrolle weitere Eier mit sich. Die zwei Jugendlichen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wangen

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 16 Uhr in der Erzbergerstraße erlitten. Ein 42-jähriger BMW-Lenker übersah die vorfahrtsberechtigte Radlerin auf dem Radweg, als er von der Simoniusstraße nach rechts in die Erzbergerstraße einbiegen wollte. Die Frau stürzte bei der Kollision und musste im Anschluss im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Der Sachschaden wird am BMW auf knapp 1.000 Euro, am Pedelec auf rund 500 Euro beziffert.

Bodnegg

Lkw gerät in Schieflage

Der Fahrer eines Sattelzugs ist am Dienstag gegen 17 Uhr auf der L 335 zwischen Raihen und Brunnenhaus von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Gefährt beinahe umgekippt. Weil auf der schmalen Straße Gegenverkehr kam, fuhr der 39-Jährige äußerst rechts und kam dabei auf das abschüssige Bankett. Der Sattelzug fuhr sich fest, geriet in Schieflage und drohte, nach rechts die steil abfallende Böschung hinunterzukippen. Der 39-Jährige konnte das Führerhaus unverletzt verlassen. Die Landesstraße war während der aufwändigen Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Freiwillige Feuerwehr unterstützte, bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden fiel gering aus.

Isny

Schmierfink unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Leutkircher Straße mehrere Gebäude, Plakatwände und Straßenschilder mit lila und gelber Farbe besprüht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Isny

Mann wird Opfer eines Betrugs - Polizei warnt

"Papa, ich habe eine neue Handynummer..." SMS mit diesem Text haben Betrüger in den vergangenen Wochen und Monaten an unzählige Mobiltelefonbesitzer geschickt. Einem 63-Jährigen wurde diese Nachricht zum Verhängnis, da er sie für echt hielt und so in Kontakt mit den Betrügern kam. Diese baten ihn, für die vermeintliche Tochter Geld in Höhe von knapp 2.000 Euro zu bezahlen. Der 63-Jährige überwies den Betrag zweimal, unter anderem auf ein ausländisches Konto, und bemerkte dann den Betrug. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Sollten Sie eine entsprechende Nachricht erhalten, seien Sie skeptisch und nehmen Sie mit Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt auf. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie um Geldüberweisungen gebeten werden. Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Leutkirch

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Herlazhofen erlitten. Der Mann stand ersten Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch zufolge während der Fahrt auf einer Metallplatte, die auf der Gabel eines Teleskopladers lag. Aus noch unbekannten Gründen stürzte der 37-Jährige während der Fahrt zu Boden. Der 36 Jahre alte Fahrer des Teleskopladers konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte das Bein des 37-Jährigen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

