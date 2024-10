Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem Renault Espace verursacht hat. Der Renault war zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr auf den Parkplätzen zweier Discounter in der Ziegelstraße und in der Jahnstraße sowie auf dem Parkplatz des Friedhofs in Mariatal abgestellt. Der Unbekannte touchierte den Renault hinten rechts. Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Frau leistet nach Unfall Widerstand gegen Polizei

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 56-Jährige zu, die nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hat. Die Frau hatte die Beamten informiert, weil sie mit ihrem Wagen in der Banneggstraße gegen einen Gartenzaun geprallt war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 56-Jährigen fest und ordneten zwei Blutentnahmen an, da die Frau eigenen Angaben zufolge nach dem Unfall Alkohol getrunken hatte. Da die 56-Jährige die Beamten nicht freiwillig begleiten wollte, legten ihr die Polizisten Handschließen an. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte und sperrte sich die Frau gegen die Mitnahme, sodass eine zweite Streifenwagenbesatzung unterstützen musste. Sollte das Ergebnis der Blutentnahmen den Alkoholkonsum bestätigen, muss die Frau mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Zudem gelangt sie bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Der Sachschaden am Gartenzaun wird auf rund 1.500 Euro beziffert, am VW der Frau entstand kein nennenswerter Schaden.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Schubertstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Der bislang unbekannte Lenker eines Lkw touchierte einen geparkten Renault Clio an dessen Front, mutmaßlich beim Rückwärtsfahren. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333.

Ebersbach-Musbach

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von über 35.000 Euro hatte ein Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 19 Uhr auf der L 285 zur Folge. Ein 63-jähriger Renault-Fahrer wollte nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Menzenweiler abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 34-jähriger BMW-Lenker erkannte den stehenden Renault zu spät, leitete eine Vollbremsung ein und kollidierte trotzdem wuchtig mit dessen Heck. Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß in den Grünstreifen abgewiesen und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Während der 63-Jährige unverletzt blieb, brachte ein Rettungswagen den 34-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Isny

Pkw aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Mercedes aufgebrochen, der auf dem Parkplatz beim Rathaus in der Eberzstraße abgestellt war. Um in das Innere des Wagens zu gelangen, schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertüre ein und durchwühlte im Anschluss das Handschuhfach. Ohne Diebesgut suchte der Unbekannte dann das Weite. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter.

Kißlegg

Radfahrer stürzt im Drogenrausch

Völlig orientierungslos war ein 17-Jähriger, der am heutigen Donnerstag kurz nach 0.30 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer auf der Fürst-Maximilian-Straße liegend aufgefunden wurde. Nachdem eine Polizeistreife den Jugendlichen wachgerüttelt hatte, machte dieser wirre Angaben. Es stellte sich heraus, dass der 17-Jährige, der leichte Verletzungen aufwies, kurz zuvor mit seinem Fahrrad in der Schlossstraße gestürzt war. Die Beamten fanden das Fahrrad am Unfallort auf der Fahrbahn vor. Da von dem Teenager deutlicher Marihuana-Geruch ausging und ein Vortest positiv auf THC verlief, musste der 17-Jährige in einer Klinik Blut abgeben. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Leutkirch

Kleinkraftrad-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 54 Jahre alter Kleinkraftrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Wangener Straße erlitten. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin wollte die Wangener Straße von der Storchenstraße kommend geradeaus überqueren und übersah dabei den Rollerfahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der 54-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte, ohne dass es zu einer Berührung mit den Pkw kam. Bei dem Sturz erlitt der 54-Jährige Knochenbrüche und Prellungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Leutkirch

Unbekannter bricht in Lagerhalle ein

In eine Lagerhalle in der Storchenstraße hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Um in das Gebäude, das zur Hälfte leer steht, zu gelangen, brach der Einbrecher eine Holztüre gewaltsam auf. Aus der Halle entwendete er ein schwarzes Mountainbike. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro beziffert, sachdienliche Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

