PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall auf B 31 hat Straßensperrung zur Folge

Eine Sperrung der Bundesstraße 31 zur Folge hatte am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen den Abfahrten Ost und Nordost. Ein 64 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 15 Uhr mutmaßlich aufgrund von Ablenkung auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Während der Autofahrer leicht verletzt wurde und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste, kamen seine Mitfahrerin sowie der Lenker des Lasters mit dem Schrecken davon. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 7.500 Euro geschätzt wird. Am Lkw wird der Sachschaden auf etwa 2.500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Bundesstraße 31 bis etwa 16 Uhr voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Polizisten beleidigt und bedroht

Beleidigungen und Bedrohungen hat ein 19 Jahre alter Heranwachsender den Polizisten an den Kopf geworfen, als er von seinen Eltern bei der Polizei abgegeben wurde. Zuvor hatte er offenbar zum wiederholten Male zuhause randaliert und befand sich im psychischen Ausnahmezustand. Als die Polizisten vor der Dienststelle auf die Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn aufmerksam wurden und einschritten, wurden sie von dem jungen Mann ebenfalls mit verbalen Entgleisungen empfangen. Weil er sich darüber hinaus auch körperlich hochaggressiv und unkooperativ zeigte, mussten ihn die Polizisten kurzerhand zu Boden bringen, woraufhin er sich im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen langsam beruhigte. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Überlingen

Baumaterial angezündet - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen in der Grabenstraße Baumaterial und Holzpaletten in Brand gesetzt hat, ermittelt das Polizeirevier Überlingen und bittet um Hinweise. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits nahezu erloschen. Durch die Sachbeschädigung wurde auch der Asphalt nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die insbesondere zwischen 4 Uhr und 5.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Überlingen

E-Scooter übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 30 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin zugezogen, als sie am Montag gegen 18.45 Uhr im Kreisverkehr Hochbildstraße/Hägerstraße von einem Pkw erfasst wurde. Der 61 Jahre alte VW-Lenker hatte sie beim Einfahren in den Kreisel übersehen, woraufhin es zur Kollision kam. Die Frau stürzte und wurde an der Unfallörtlichkeit vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden fiel gering aus.

Überlingen

Kontrolle verloren und mit Gegenverkehr kollidiert

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der L 200a ereignet hat. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer hatte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr bei der Lore-Voith-Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, drehte sich quer zur Fahrbahn und kollidiert mit einem entgegenkommenden Renault. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück und kamen mit dem Schrecken davon. Die Autos hingegen wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 9.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf Höhe Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten. Ein 61 Jahre alter BMW-Lenker fuhr gegen 17.30 Uhr bei Oberuhldingen auf die B 31 in Richtung Überlingen auf und setzte dort im zweispurigen Bereich zum Überholen vorausfahrender Fahrzeuge an. Einer der Überholten erkannte dies offenbar nicht und lenkte seinen Wagen ebenfalls auf die linke Fahrspur, woraufhin der 61-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei überfuhr er mehrere Fahrbahnbegrenzungskegel. Am BMW und der Verkehrseinrichtung entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt mit seinem silberfarbenen Skoda fort. Nun ermittelt der Polizeiposten Salem wegen der Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zur Identität des flüchtigen Fahrers unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

