Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Sonneberg (ots)

Am frühen Freitagabend wurde der Sonneberger Polizei ein auffälliger Pkw in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gemeldet. Der Pkw fuhr in weiten Schlangenlinien, missachtete rote Ampeln sowie die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 94-jährige Fahrzeugführer offenbar altersbedingt nicht mehr in der Lage war, ein Kfz sicher zu führen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt und sein Führerschein sichergestellt.

