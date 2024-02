Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Roller ohne Versicherungsschutz

Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag fiel den Beamten der Polizei Sonneberg ein Roller in der Köppelsdorfer Straße mit einem "falschen" Versicherungskennzeichen auf. An dem Fahrzeug war ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht, was zwar für 2024 gilt, jedoch erst ab dem 01.03. gültig ist. Weil der minderjährige Fahrzeugführer für das laufende Versicherungsjahr keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen konnte, erhielt er eine entsprechende Strafanzeige und wurde an die Eltern übergeben.

Hinweis:

Das Versicherungsjahr beginnt jährlich am 01.03. bis zum darauffolgenden Jahr. Die entsprechenden Versicherungskennzeichen unterscheiden sich farblich sowie mit einer Jahreszahl am unteren Rand. Ein Versicherungsschutz besteht nur mit einem gültigen Kennzeichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell