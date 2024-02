Pößneck (ots) - Im Zeitraum vom 14.02.2024, 19.00 Uhr, bis 15.02.2024, 07.00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Außengelände eines Marktes in Pößneck in der Saalfelder Straße. Aus diesem wurden Waren entwendet. Zeugen, welche Angabe zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0041558 bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

