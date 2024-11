Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Person durch Pfefferspray leicht verletzt

Zu einem handfesten Streit ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Schnellrestaurant in den Käppelwiesen gekommen, bei welchem mindestens eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 00.30 Uhr kam es in den Räumlichkeiten des Restaurants zunächst zu einem Streit zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf ein bislang unbekannter männlicher Täter seinem 18-jährigen Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der 18-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt, der Unbekannte ging unerkannt flüchtig. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet sowohl Zeugen des Vorfalls, als auch weitere Personen die durch das Reizgas verletzt wurden, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

