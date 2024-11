Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Parkrempler

Am Samstagvormittag um 09:00 Uhr parkte der 80-jährige Geschädigte seinen E-Klasse Daimler auf dem Parkplatz des Bodenseecenters im Bereich des Baumarktes. Als er gegen 10:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden in Form einer Delle an der linken Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzte er auf ca. 2000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beim Aus- oder Einparken den geschädigten Pkw angefahren haben. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Verursacher.

Friedrichshafen

Autoreifen zerstochen

Der 51-jährige Geschädigte hatte seinen Pkw auf dem Parkdeck des Bodenseecenters am Samstagvormittag um 09:00 Uhr abgestellt. Als er nach ca. 30 Minuten wieder an seinen Opel zurückkehrte, war ein Reifen luftleer. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es möglich, dass ein unbekannter Täter den vorderen Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen hat. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise, wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht?

