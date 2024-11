Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte stehlen Pedelecs

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 20.15 Uhr und 22.20 Uhr zwei Pedelecs gestohlen, die an einem Fahrradständer in der Federburgstraße/Ecke Seestraße abgestellt waren. Die beiden Fahrräder haben einen Wert von rund 6.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Alkoholisiert hinterm Steuer

Mit rund 1,6 Promille war am Sonntag kurz nach 2 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer unterwegs, als er von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der 24-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Mann liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Weststadt vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten hatten in der Schmalegger Straße eine Kontrollstelle eingerichtet, die der 27-Jährige erkannte und wendete. Im Anschluss fuhr er mit teils über 70 km/h durch eine 30er-Zone, bis er in einer Sackgasse im Bereich des Karl-Erb-Rings nicht mehr weiterkam. Als der 27-Jährige aus seinem Wagen aussteigen wollte, konnte er von einer Streifenwagenbesatzung, die ihm gefolgt war, festgenommen werden. Die Polizisten stellten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest, weshalb sie eine Blutentnahme anordneten. Der 27-Jährige wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bad Waldsee

Drei Verletzte bei Unfall

Ein Verkehrsunfall bei Mennisweiler hat am Sonntag gegen 16 Uhr drei Leichtverletzte gefordert. Ein 65-jähriger VW-Fahrer wollte an der Kreuzung der K 7933 mit der L 314 von Molpertshaus kommend geradeaus in Richtung Bad Waldsee fahren. Obwohl er an der Haltlinie ordnungsgemäß angehalten hatte, übersah er beim Losfahren den BMW einer in Richtung Roßberg fahrenden 37-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuglenker sowie der 17-jährige Beifahrer im BMW leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 28.000 Euro.

Wangen

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 28-Jährigen zu, der am Sonntag gegen 0.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Isnyer Straße auf seinem E-Scooter gestoppt wurde. Dabei stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem Mann fest. Ein Vortest schlug positiv auf THC und Kokain an, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Der 28-Jährige wird nun entsprechend angezeigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Alkohol- und Drogengrenzwerte auch bei Fahrten mit einem E-Scooter gelten.

Wangen

Auf Dach gelandet - Fahrer flüchtet zu Fuß

Auf dem Dach liegen geblieben ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 19.15 Uhr der Ford eines 45-Jährigen. Der Mann war auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort gegen eine Leitplanke prallte, sich in der Folge überschlug und einen Abhang hinunterrutschte. Der 45-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeugwrack befreien und flüchtete zu Fuß - unter anderem durch die nahegelegene Argen. Im Rahmen einer Fahndung, bei der auch die Freiwillige Feuerwehr mit einem Großaufgebot und einer Drohne unterstützte, konnte eine Polizeistreife den durchnässten 45-Jährigen in Dettishofen antreffen und vorläufig festnehmen. Da die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch sowie Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten, führten sie Vortests durch. Der Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, der Drogentest schlug positiv auf THC an. Der 45-Jährige, der angab, leicht verletzt zu sein, musste in einer Klinik Blut abgeben. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Sein Ford musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert.

Argenbühl

Defekt setzt Keller in Brand

Glück im Unglück hatte ein 50 Jahre alter Hausbesitzer, als er in einem Teilort von Ratzenried am Sonntag kurz vor 1 Uhr durch laute Geräusche im Keller geweckt wurde. Dort hatte ein mutmaßlicher Defekt an der Heizungsanlage für eine enorme Hitzeentwicklung gesorgt und neben der Hackschnitzelanlage gelagertes Holz in Brand gesetzt. Eigene Löschversuche scheiterten, weshalb der 50-Jährige die Freiwillige Feuerwehr alarmierte. Die Wehrleute löschten die Flammen und konnten einen größeren Brandausbruch verhindern. Verletzt wurde niemand, an der Hackschnitzelanlage entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

