Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

In Firmengebäude eingestiegen

Bargeld und mehrere Trennschleifer haben Unbekannte zwischen Mittwochabend, den 30.10., und Donnerstagmorgen, den 31.10., bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Meßkircher Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und flexten unter anderem einen Tresor auf. Auch darüber hinaus richteten die Einbrecher Sachschaden an, der sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. Die Polizei bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Stetten im kalten Markt

Mann in Fachklinik gebracht

Einen 59-Jährigen, der am Sonntagmittag in einem offenbar verwahrlosten und psychisch auffälligen Zustand am Bahnhof in Storzingen herumirrte, haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in eine Fachklinik gebracht. Anrufer meldeten sich bei der Polizei, als der Mann mehrmals im Bereich der Gleise herumspazierte. Gegenüber den Beamten machte der 59-Jährige wirre Aussagen und beleidigte die Einsatzkräfte. Er wurde aufgrund seines Zustands einem Arzt vorgeführt, der die Unterbringung in einer Fachklinik anregte.

Inzigkofen

Autofahrt beendet - Drogentest positiv

Beendet war die Autofahrt eines 26-Jährigen, nachdem er am Sonntagabend in der Hauptstraße in eine stationäre Polizeikontrolle des Reviers Sigmaringen geraten ist. Die Polizisten überprüften die Verkehrstüchtigkeit des Pkw-Fahrers und stellten dabei Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug positiv auf Cannabis an. Der 26-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Auswertung der Probe die Drogenbeeinflussung bestätigten, kommen auf den Fahrer mehrere Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Bad Saulgau

Weiterfahrt untersagt - Beamte stellen Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sicher

Den Führerschein eines 60-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau bei einer Verkehrskontrolle in der Herbertinger Straße beschlagnahmt. Die Polizisten stoppten den Autofahrer am Sonntagvormittag und ordneten bei diesem eine Blutentnahme an, als ein Alkoholvortest bei dem 60-Jährigen über 1,1 Promille anzeigte. Für den Alkoholisierten folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Wagen durfte er selbstverständlich nicht mehr bewegen.

