Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Deutlich betrunken - Polizei stoppt Autofahrer

Gleich mehrere Autofahrer, die am gestrigen Montag zu tief ins Glas geschaut hatten, hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen. In der Weststadt stoppten die Beamten kurz nach 23 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer, der es laut einem Atemalkoholtest auf 2,8 Promille brachte. Zudem ergab eine Überprüfung des Fahrers, dass ihm der Führerschein unlängst entzogen worden war. Eine Blutentnahme sowie zwei Strafanzeigen sind nun die Folge für den 35-Jährigen. Annähernd ebenso alkoholisiert war ein 37 Jahre alter Pkw-Lenker, der gegen 21 Uhr im Parkhaus Frauentor ein Geländer touchierte. Er verursachte zwar nur geringen Schaden durch den Unfall, folgenlos blieb sein Tun aber nicht. Er musste seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Unrühmlicher Spitzenreiter war aber ein 42 Jahre alter Autofahrer, den die Polizei gegen 19.30 Uhr in der Karlstraße kontrollierte. Aufgefallen war er, weil er entgegen der Fahrtrichtung in der Einbahnstraße unterwegs war. Er stolperte nach dem Anhalten aus dem Fahrzeug und brachte es bei einer Atemluftkontrolle auf annähernd 3 Promille. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe und die Einbehaltung seines Führerscheins zur Folge. Er hat nun ebenfalls mit einer Anzeige zu rechnen.

Ravensburg

Unfallflüchtiger ermittelt

Dank der Hilfe von Zeugen ist es der Polizei gelungen, einen Unfallflüchtigen, der am Montag gegen 12.30 Uhr im Falkenweg ein geparktes Auto touchiert hatte, zu ermitteln. Der 75 Jahre alte Mann prallte beim Ausparken aus einer Parklücke gegen den fremden Wagen. Nachdem er den Schaden am fremden Pkw begutachtet hatte, entschied er sich aber zur Weiterfahrt. Mehrere Zeugen hatten den Vorgang aber beobachtet und meldeten ihn der Polizei, die den 75-Jährigen schnell ausmachen konnte. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Ravensburg

Schlägerei am Frauentorplatz

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern ist es am Montagmorgen gegen 11 Uhr im Bereich des Frauentors gekommen. Ein 39 Jahre alter Mann schlug mit einer Flasche mehrfach auf das Auto eines 48-Jährigen ein und trat gegen den Wagen. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Männern, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren mehrfach sein Knie in den Bauch stieß. Passanten griffen ein und hielten den 39-Jährigen in Schach, bis die gerufene Polizei ihn festnahm. Auch hierbei leistete er vehement Widerstand, sodass ihm letztlich Handschellen angelegt werden mussten. Er wurde aufgrund seiner Verfassung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weingarten

Autofahrer beklagen zerstochene Reifen

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes an zwei im Stadtgebiet geparkten Autos die Reifen zerstochen. Während eine Autofahrerin, die ihren Wagen zwischen Samstagabend und Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Schießplatzstraße abgestellt hatte, einen defekten Hinterreifen zu beklagen hat, zerstachen die Täter, die sich in der Nacht zum Montag an einem Auto in der Jakob-Reiner-Straße zu schaffen machten, beide Reifen der Fahrerseite. Der Schaden wird jeweils auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baindt

Nach Bedrohung in Einkaufsmarkt - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Weingarten ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, nachdem es am Montag gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Marsweilerstraße zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen ist. Ein unbekannter Mann, der mit einem schwarzen Pedelec den Markt besuchte, beleidigte auf dem Parkplatz einen 37-Jährigen und bedrohte in mit dem Tod. Da er die Äußerungen über den gesamten Parkplatz geschrien hatte, hofft die Polizei nun, dass weitere Personen den Vorfall beobachtet und Hinweise auf den Mann geben können. Dieser war nach der Tat mit dem Fahrrad davongefahren. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

