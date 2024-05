Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Trunkenheit im Straßenverkehr (12.05.2024)

Konstanz (ots)

Am Sonntag, 12.05.2024 gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Konstanz die unsichere Fahrweise eines 37-jährigen PKW-Lenkers auf. Dieser befuhr die Emmishofer Straße und bog in Folge verkehrswidrig in die Hüetlinstraße ein. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Nach der angeordneten Entnahme einer Blutprobe wurde auch der Führerschein des 37-Jährigen von den Beamten einbehalten.

