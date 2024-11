Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.11.2024

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Friedrichshafen

Frau im Streit gewürgt - Polizei nimmt tatverdächtigen Mann fest

Wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 47 Jahre alten Mann. Er soll seine getrenntlebende Frau am Montagmorgen aufgesucht haben, woraufhin es in einem Hinterhof in der Katharinenstraße zum Streit kam. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge griff er die 45-Jährige dort auch körperlich an und würgte sie dabei mehrfach. Erst als eine 73 Jahre alte Zeugin auf lautes Geschrei aufmerksam wurde und couragiert einschritt, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und ergriff die Flucht. Polizisten trafen den Mann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet an und nahmen ihn vorläufig fest. Die 45-Jährige musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der 47 Jahre alte Iraner wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 47-jährige dringend Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung und deren Hintergründen dauern aktuell noch an.

