Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag auf der B 30 Höhe Wernerhoftunnel gefordert. Aufgrund einer Baustelle an der Einfahrt des Tunnels in Fahrtrichtung Bad Waldsee stockte der Verkehr. Ein 26-jähriger Audi-Lenker erkannte dies zu spät, fuhr auf den Audi einer vorausfahrenden Gleichaltrigen auf und schob diesen auf den Audi eines davor befindlichen 49-Jährigen. Eine 52-jährige Mitfahrerin im Audi der 26-Jährigen wurde dabei leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Trio greift 19-Jährige an

Eine 19-jährige Frau ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr in der Unterführung beim Charlottenplatz angegriffen und geschlagen worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ging das Opfer in der Unterführung zunächst an drei männlichen Personen vorbei. Diese griffen die 19-Jährige in der Folge von hinten an, brachten sie zu Boden und traten ihr unter anderem ins Gesicht. Die junge Frau erlitt dadurch mittelschwere Kopfverletzungen. Wenig später ließ das Trio von seinem Opfer ab und ging in Richtung Festplatz weg. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die drei jungen Männer nicht mehr antreffen. Die drei Täter werden als 14 bis 18 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Ein Täter soll einen dunklen Teint gehabt und eine Gucci-Cap sowie einen roten Jogginganzug getragen haben. Ein weiterer Beteiligter hatte helle Locken, war schlank und trug blaue Jeans sowie weiße Schuhe. Der dritte Täter war ebenfalls schlank, hatte helles Haar zu einer "Wasserrutsche" frisiert und trug eine helle Hose sowie ein dunkelblaues Shirt mit Reißverschluss am Hals. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu der Tat und den Tätern.

Weingarten

Pkw-Lenkerin stößt mit Krankenwagen zusammen

Mit einem Rettungswagen, der mit Sondersignal unterwegs war, ist eine 85 Jahre alte Renault-Fahrerin am Dienstag gegen 17 Uhr in der Waldseer Straße zusammengestoßen. Die Frau fuhr bei Grün an der dortigen Lichtzeichenanlage von der Schussenstraße kommend los, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Dabei nahm sie den Krankenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn aus Richtung Baienfurt herannahte, nicht wahr, und kollidierte mit dessen Heck. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Jugendliche bringen Seniorin zu Fall - Polizei ermittelt

Ein Bein gestellt hat einer von zwei Jugendlichen am Sonntag gegen 15.30 Uhr einer 79-Jährigen, sodass diese stürzte und sich Verletzungen im Gesicht und am Arm zuzog. Die Seniorin war auf dem Uferweg am Schlosssee von Steinach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die beiden Teenager stellten sich der Frau in etwa auf Höhe des Aussichtsstegs in den Weg, sodass diese zunächst nicht weitergehen konnte. Als sich die Seniorin durch die beiden jungen Männer durchdrängen wollte, stellte ihr einer der beiden von hinten ein Bein und brachte sie so zu Fall. Anstatt der Frau zu helfen, lachte das Duo und rannte in Richtung Steinach davon. Die beiden Jugendlichen sollen etwa 15 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Einer der Täter hatte helleres, der andere etwas dunkleres Haar. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf das Duo geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wangen

Entgegenkommendem ausgewichen - Unfall

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der K 8044 ereignet hat, bittet das Polizeirevier Wangen. Eine 33-jährige VW-Transporter-Fahrerin war von Epplings in Richtung Giesen unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 33-Jährige nach rechts aus und prallte in die Leitplanke. Dabei entstand an ihrem VW Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit seinem weißen Kastenwagen mit RV-Kennzeichen indes fort, ohne anzuhalten. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten, die wegen Fahrerflucht ermitteln, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Geschwindigkeitsmessung auf A 96

Jeder sechste Autofahrer war bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei am Montag zwischen 14 und 18 Uhr zu schnell unterwegs. Die Beamten maßen im auf 100 km/h begrenzten Bereich des Herfatzer Tunnels in Fahrtrichtung Lindau insgesamt knapp 2.400 Fahrzeuge. Über 400 Fahrzeuglenker waren dabei deutlich zu schnell unterwegs (rund 17 Prozent). Sie erwartet eine entsprechende Geldbuße, 20 Autofahrer müssen darüber hinaus mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 166 km/h.

Leutkirch

Pkw mit rosa Farbe beschmiert

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr die Motorhaube und das Fahrzeugdach eines Pkws, der in der Holbeinstraße abgestellt war, mit rosa Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zur Tat oder zum Täter.

Bad Wurzach

Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat

Ein Zigarettenautomat in Weitprechts war das Ziel bislang unbekannter Täter, die diesen in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Wand zu hebeln versuchten. Aufgrund der soliden Befestigung mussten die Unbekannten jedoch von ihrem Vorhaben ablassen. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand sowohl am Automaten als auch an der Hauswand in der Wolfegger Straße Sachschaden von über 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Wurzach

Hauswand bei Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Die Hauswand eines Modegeschäfts im Breiteweg hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, beschädigt. Die Polizei schließt anhand der Beschädigung nicht aus, dass ein Radfahrer gegen die Wand geprallt ist. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die zur Klärung der Fahrerflucht beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Aichstetten

Alkoholisierter Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 58-Jährigen zu, der am Dienstag mit rund zwei Promille einen Verkehrsunfall verursacht hat und im Anschluss abgehauen ist. Der 58-Jährige kollidierte gegen 12.45 Uhr auf der L 260 zwischen Aichstetten und Aitrach mit seinem VW mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 41-jährigen Opel-Fahrerin. Durch den wuchtigen Zusammenstoß landete der VW im Graben. Dies hielt den 58-Jährigen nicht davon ab, weiterzufahren. Da er jedoch eines seiner Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte, kam ihm die Polizei rasch auf die Schliche und konnte ihn im Rahmen einer Fahndung an einer Tankstelle in Memmingen mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug antreffen. Der 58-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der wirtschaftliche Totalschaden an seinem VW wird auf rund 20.000 Euro, der Sachschaden am Opel auf etwa 5.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

