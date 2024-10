Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Schaden am Auto

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Ulm einen Porsche zerkratzt.

Ulm (ots)

Zwischen 1.20 Uhr und 12 Uhr muss der Täter im Weinbergweg gewesen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dort stand das Porsche E-Auto an einer Ladesäule. Den Sportwagen zerkratzte der Unbekannte an der kompletten Beifahrerseite bis hin zum hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++1951676(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

