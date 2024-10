Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Am Steuer eingeschlafen und gegen Hauswand gekracht

Am Sonntag verursachte eine 34-Jährige bei einem Unfall bei Uttenweiler einen Schaden.

Gegen 14.15 Uhr fuhr die Frau mit ihrem KIA auf der B312 von Uttenweiler in Richtung Biberach. Sie war in Ahlen in der Biberacher Straße unterwegs, als sie nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Ihr Auto steuerte noch vor einem entgegen kommenden Auto über die Fahrspur hinweg und prallte gegen eine Hauswand. Das entgegen kommende Fahrzeug konnte nur durch eine Bremsung und ein Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß verhindern. Das sah eine Zeugin, die hinter dem gefährdeten Auto fuhr und hielt an. Der Fahrzeuglenker, der ausweichen musste, setzte die Fahrt jedoch unbeirrt fort. Der KIA kam an der Hausmauer zum Stehen. Die 34-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Gegenüber den Ermittlern gab die KIA-Fahrerin an, wohl kurz eingenickt zu sein. Die Polizei schätzt den Schaden am total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten KIA auf rund 10.000 Euro. An der stabilen Hauswand ist ersten Erkenntnissen zufolge wohl kein Schaden entstanden. Die Polizei Riedlingen sucht nun nach dem Fahrzeug, welches ausweichen musste. Der oder die Fahrende und auch weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei in Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0 melden. Auf die 34-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

