POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Rauch in Wohngebiet

Am Samstag verbrannte ein 49-Jähriger in Ebersbach sein Grüngut.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr meldete ein Zeuge starken schwarzen Rauch in der Marktstraße. Die Polizei traf kurz darauf einen 49-Jährigen in seinem Garten an. Der verbrannte das Schnittgut von einem Baum. Nach einem belehrenden Gespräch durch die Beamten löschte der Betroffene das Feuer. Anschließend kam er wohl der ordnungsgemäßen Entsorgung bei einem Grüngutplatz nach.

