Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Zu dicht aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.20 Uhr stockte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen bei Gruibingen in Richtung München. Verkehrsbedingt musste eine 43-jährige BMW-Fahrerin abbremsen. Eine 59-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr zu dicht auf und konnte nicht mehr anhalten. Mit ihrem Pkw krachte sie in das Heck des BMW. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Suzuki schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Der BMW blieb fahrbereit.

