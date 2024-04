Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Audi gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Mittwoch in Walldürn einen Audi A5 Coupé und flüchteten unerkannt. Zwischen 3 Uhr und 14.30 Uhr überwanden die Täter vermutlich das Keyless Go System des in einer Hofeinfahrt in der Laurentiusstraße stehenden Fahrzeugs und gelangten so ins Innere des Wagens. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Audis machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Kriminalkommissariat Mosbach.

